بيان ناري من بلد الوليد ضد مانشستر سيتي بسبب مدافعه السيراليوني

وجه نادي بلد الوليد الإسباني سهام الاتهامات نحو نادي مانشستر سيتي بعد تمرد مدافعه السيراليوني جمعة باه.

وارتبط اسم جمعة باه البالغ من العمر 18 عاما بالانضمام إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير عديدة.

وأصدر النادي الإسباني بيانا ناريا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

أبلغ عبد الله جمعة باه ووكيله نادي بلد الوليد بعد ظهر أمس بنيتهما فسخ العقد الذي يربط الطرفين من جانب واحد.

وفي وقت سابق بعد ظهر أمس، أرسل نادي مانشستر سيتي طلبا لنادي بلد الوليد من أجل فتح المفاوضات مع اللاعب.

اليوم، قرر السيراليوني عدم الحضور إلى التدريب الصباحي. ولهذه الأسباب، يحمل النادي اللاعب مسؤولية خرق التزاماته التعاقدية، وطلب من القسم القانوني اتخاذ إجراءات تأديبية في هذا الصدد.

يرى النادي أن نادي مانشستر سيتي هو من يقف وراء قرار اللاعب، ويبدو أنه نصح اللاعب باتباع هذا المسار، مما يضع ريال بلد الوليد في موقف المدافع عن حقوقه، بعد أن رفض مؤخرا عروضا مالية بمبلغ أعلى.

وصل جمعة باه إلى النادي الصيف الماضي على سبيل الإعارة من أيك فريتاون السيراليوني. عقد الإعارة مع النادي السيراليوني ينتهي في 30 يونيو من هذا العام، وتضمن بندًا يسمح لنادي بلد الوليد بممارسة خيار الشراء، وهو البند الذي قرر النادي تفعيله في الأول من يناير.

لقد تسببت نية اللاعب، التي يُفترض أنها مدعومة وموجهة من قبل مانشستر سيتي ووكيله، في خيبة أمل كبيرة وسخط داخل نادي بلد الوليد، الذي رحب بجمعة باه بأذرع مفتوحة ومنحه فرصة العمر.

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم للتو أن اللاعب قد أودع مبلغ الشرط الجزائي لإنهاء العقد من جانب واحد. وفي هذا الصدد، أفاد نادي بلد الوليد أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى السلطات القضائية والرياضية المناسبة لممارسة حقوقه والدفاع عن مصالحه.

وأشارت بعض التقارير إلى أن سيتي يرغب في ضم اللاعب وإعارته إلى لانس الفرنسي الذي اشترى منه المدافع الأوزبكي عبد القادر خوشانوف.

قبل يومين، انضم خوشانوف انضم إلى سيتي بشكل رسمي.

وشارك جمعة باه في 14 مباراة مع ريال بلد الوليد هذا الموسم، منها 6 مباريات في الدوري الإسباني.

على الصعيد الدولي، تم استدعاء المدافع الشاب لمنتخب سيراليون في 3 مناسبات، لكنه لم يسجل مشاركته الدولية الأولى بعد.