انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الأهلي.. تعادل
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 15:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد الأهلي في الجولة 9 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في الرابعة عصرا على استاد برج العرب في الإسكندرية.
ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 18 نقطة من 8 مباريات فيما يأتي فاركو في المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+1: رأسية ياسر تمر بجوار القائم
ق 86: تغييران لأصحاب الأرض
ق 77: مشاركة كريم وليد بدلا من مروان عطية
ق 66: 3 تغييرات للأهلي.. مشاركة أفشة ومحمد عبد الله وسمير محمد بدلا من أكرم والساعي والدبيس
ق 65: الشناوي يمنع الثاني ببراعة
ق 64: فخري يتوغل وينفرد لكن دفاع الأهلي يتدخل في الوقت المناسب
ق 63: الشناوي يتصدى لتصويبة قوية من عمرو ناصر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+13: كريم الدبيس يهدر الثاني بغرابة
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ق 45+11: جوووول إمام يسجل التعادل من ركلة جزاء
ق 45+9: ركلة جزاء للأهلي
ق 45+1: بطاقة صفراء لإمام عاشور
ق 42: خروج المترجي ومشاركة
ق 29: الشناوي يمنع الثاني لفاركو
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ق 22: جووول زهير المترجي يطلق تصويبة صاروخية تسكن شباك الشناوي
ق 14: الحكم يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو
ق 12: ركلة جزاااء للأهلي بعد تعرض حسين الشحات للعرقلة
ق 5: بطاقة صفراء لعمر الساعي بعد تدخل قوي على مدافع فاركو
ق 2: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدى لها الحارس
بداية اللقاء