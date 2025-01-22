انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الأهلي.. تعادل

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد الأهلي في الجولة 9 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الرابعة عصرا على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 18 نقطة من 8 مباريات فيما يأتي فاركو في المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: رأسية ياسر تمر بجوار القائم

ق 86: تغييران لأصحاب الأرض

ق 77: مشاركة كريم وليد بدلا من مروان عطية

ق 66: 3 تغييرات للأهلي.. مشاركة أفشة ومحمد عبد الله وسمير محمد بدلا من أكرم والساعي والدبيس

ق 65: الشناوي يمنع الثاني ببراعة

ق 64: فخري يتوغل وينفرد لكن دفاع الأهلي يتدخل في الوقت المناسب

ق 63: الشناوي يتصدى لتصويبة قوية من عمرو ناصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+13: كريم الدبيس يهدر الثاني بغرابة

ق 45+11: جوووول إمام يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 45+9: ركلة جزاء للأهلي

ق 45+1: بطاقة صفراء لإمام عاشور

ق 42: خروج المترجي ومشاركة

ق 29: الشناوي يمنع الثاني لفاركو

ق 22: جووول زهير المترجي يطلق تصويبة صاروخية تسكن شباك الشناوي

ق 14: الحكم يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 12: ركلة جزاااء للأهلي بعد تعرض حسين الشحات للعرقلة

ق 5: بطاقة صفراء لعمر الساعي بعد تدخل قوي على مدافع فاركو

ق 2: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدى لها الحارس

بداية اللقاء

الأهلي فاركو الدوري المصري
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