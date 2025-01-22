خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين زياد كمال والزمالك على إنهاء إعارته

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 15:40

كتب : عمرو نبيل

زياد كمال - الزمالك - إمام عاشور - الأهلي

توصل الزمالك لاتفاق مع لاعبه زياد كمال لإنهاء إعارته وعودته إلى إنبي.

زياد كمال

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك قد حصل على خدمات كمال في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد اتفق بشكل مبدئي مع زياد كمال على حصوله على مستحقاته المتأخرة من الموسم الماضي وجزء من مستحقات الموسم الحالي من أجل إنهاء الإعارة.

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اللاعب كان يرغب في الحصول على 50% من مستحقات الموسم الحالي، بينما أراد الزمالك دفع 25% فقط وفي النهاية تم التوصل على حل وسط.

وسيتم إنعقاد جلسة مساء اليوم بمقر الزمالك بين مسؤولي النادي وزياد كمال من أجل الاتفاق بشكل نهائي على التفاصيل.

وكان الزمالك قد اتفق بالفعل مع إنبي من قبل على الأمور المالية وعلى صيغة لإنهاء الإعارة.

ولعب زياد كمال 20 مباراة منذ الانتقال إلى الزمالك ولم يصنع أو يسجل خلالها.

وأسهم اللاعب في تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

زياد كمال إنبي الزمالك
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