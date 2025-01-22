عودة جديدة لـ بلجيكا.. ناينجولان ينضم لـ لوكيرين

أعلن نادي لوكيرين البلجيكي ضم رادجا ناينجولان في صفقة انتقال حر.

راجا ناينجولان النادي : سبال

وسيلعب الدولي البلجيكي للفريق القابع في الدرجة الثانية بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي.

ويحتل الفريق المركز الـ 11 في ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.

لاعب الوسط البالغ 36 عاما عاد مجددا للملاعب البلجيكية التي بدأ خلالها بين 2000 وحتى 2004 قبل التوجه لإيطاليا.

وخاض اللاعب المُلقب بـ "نينجا" تجربة لمدة موسم ونصف بقميص رويال أنتويرب بين 2021 و2023.

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ويعود رادجا للمشاركة في المباريات بعدما قضى النصف الأول من الموسم بدون فريق عقب فسخ تعاقده مع نادي بهايانجكارا الإندونيسي في يوليو الماضي.

وخلال مسيرته خاض رادجا 618 مباراة رسمية مع الأندية سجل 70 هدفا وصنع 61 بقمصان روما وإنتر وسبال وكالياري.

وبقميص منتخب بلجيكا شارك في 30 مباراة دولية وشارك في يورو 2016.