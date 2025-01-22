بي إن تقدم تغطية استثنائية لمباريات الجولة الختامية بدوري أبطال أوروبا

أعلنت شبكة beINSPORTS تقديم تغطية استثنائية لمباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة أن القناة الإخبارية المفتوحة ستنقل نتائج وأهداف 18 مباراة بتوقيت واحد مباشرة وحصرياً لحظة بلحظة.

وذلك مع تغطية مباشرة للجولة الختامية لدوري أبطال أوروبا ومتابعة أثناء المباريات مع شبكة المراسلين حول العالم ومن قلب الملاعب.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة كلها في توقيت واحد بمبدأ تكافؤ الفرص.

وتلعب مباريات الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مرحلة الدوري لأول مرة بمشاركة 36 فريقا، يلعب كل منهم 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين.

ويتأهل أول 8 فرق إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما تلعب الفرق من التاسع إلى 24 في ملحق ليتأهل 8 فرق أخرى.