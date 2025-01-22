نيس يضم لاعب رين
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 14:50
كتب : FilGoal
وانتقل اللاعب إلى نيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
بابتيست سانتاماريا
النادي : نيس
ويمكن لنيس تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي مع نهاية الموسم.
وأوضح تقرير فوت ميركاتو أن رين سيستمر في دفع جزء من راتب سانتاماريا على مدار فترة الإعارة.
ولعب سانتاماريا في صفوف تور وأنجيه وفرايبورج قبل انضمامه إلى رين في عام 2021.
وتم تجميد سانتاماريا منذ أن أصبح خورخي سامباولي المدرب الجديد للفريق، وتأكد اللاعب أنه ليس له مستقبل مع رين.
ولعب سانتاماريا 127 مباراة مع رين، قبل الانضمام للفريق الذي يضم محمد عبد المنعم.
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