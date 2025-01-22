تشكيل فاركو - زهير المترجي أساسي لأول مرة في مواجهة الأهلي

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

فاركو - زد

أعلن أحمد خطاب مدرب فاركو تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويلتقي فاركو مع الأهلي على ملعب برج العرب في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد زهير المترجي بشكل أساسي لأول مرة، كما يقود محمد فخري وسط الملعب.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد جمال – جيفرسون إينكادا

الوسط: محمود جهاد – محمود عماد – محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – زهير المترجي.

ويحتل فاركو المركز 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.

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