جلوبو: سانتوس يجهز خطة مالية لضم نيمار في انتظار فسخ تعاقده مع الهلال

بدأ نادي سانتوس البرازيلي العمل بقوة من أجل تقديم عرضا ماليا لـ نيمار لضمه لمدة 6 أشهر على الأقل.

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فإن نيمار سيحصل على أعلى راتب في الفريق، لكن دون تحديد قيمته.

وأشار التقرير إلى أن سانتوس سبق وأن قدم عرضين لدودو وجابريل باربوسا من قبل لكن الثنائي فضّل الانضمام لكروزيرو، لكن نيمار سيحصل على ما كان متوقعا أن يتقاضاه الثنائي سويا.

وأوضح التقرير أيضا إلى أن سانتوس لم يتوصل لاتفاق بعد مع أحد الرعاة لدفع راتب نيمار بشكل مباشر، ويحاول وضع استراتيجيات تمويلية لراتب اللاعب.

ويحاول النادي عقد شركات دعائية للاستفادة من وجود نيمار وللحصول على عوائد مالية خاصة من البث التلفزيوني.

ويشعر مارسيلو تيكشيرا رئيس النادي بالتفاؤل، ويعلم أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ملف عودة نيمار.

وكشف التقرير أن كل شيء يتوقف على عقد نيمار مع الهلال والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري وإذا قرر البرازيلي فسخ تعاقده فإن سيتخلى عن جزء كبير من راتبه الذي يقدر بـ 65 مليون دولار في الموسم الواحد.

ويأمل سانتوس في الحصول على خدمات نيمار معارا لمدة 6 أشهر وهو ما سيجعل الهلال يدفع جزءا من راتبه ويخفف من الأعباء المالية على الفريق البرازيلي.

وسبق أن كشفت شبكة ESPN أن نيمار يحاول فسخ عقده مع الفريق تمهيدا للانضمام إلى سانتوس البرازيلي ناديه السابق.

وأوضح التقرير أن نيمار لم يعد ينوي الاستمرار في السعودية، حيث وصل في عام 2023 بفضل عرض ضخم من الهلال لكنه لم يلعب كثيرا بسبب الإصابات.

وأضاف التقرير أن نيمار يحاول هو ووالده، الذي يعمل أيضًا كوكيل له، إنهاء العقد الذي ينتهي في يونيو من هذا العام.