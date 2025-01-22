جلوبو: سانتوس يجهز خطة مالية لضم نيمار في انتظار فسخ تعاقده مع الهلال

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

نيمار

بدأ نادي سانتوس البرازيلي العمل بقوة من أجل تقديم عرضا ماليا لـ نيمار لضمه لمدة 6 أشهر على الأقل.

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فإن نيمار سيحصل على أعلى راتب في الفريق، لكن دون تحديد قيمته.

وأشار التقرير إلى أن سانتوس سبق وأن قدم عرضين لدودو وجابريل باربوسا من قبل لكن الثنائي فضّل الانضمام لكروزيرو، لكن نيمار سيحصل على ما كان متوقعا أن يتقاضاه الثنائي سويا.

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وأوضح التقرير أيضا إلى أن سانتوس لم يتوصل لاتفاق بعد مع أحد الرعاة لدفع راتب نيمار بشكل مباشر، ويحاول وضع استراتيجيات تمويلية لراتب اللاعب.

ويحاول النادي عقد شركات دعائية للاستفادة من وجود نيمار وللحصول على عوائد مالية خاصة من البث التلفزيوني.

ويشعر مارسيلو تيكشيرا رئيس النادي بالتفاؤل، ويعلم أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ملف عودة نيمار.

وكشف التقرير أن كل شيء يتوقف على عقد نيمار مع الهلال والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري وإذا قرر البرازيلي فسخ تعاقده فإن سيتخلى عن جزء كبير من راتبه الذي يقدر بـ 65 مليون دولار في الموسم الواحد.

ويأمل سانتوس في الحصول على خدمات نيمار معارا لمدة 6 أشهر وهو ما سيجعل الهلال يدفع جزءا من راتبه ويخفف من الأعباء المالية على الفريق البرازيلي.

وسبق أن كشفت شبكة ESPN أن نيمار يحاول فسخ عقده مع الفريق تمهيدا للانضمام إلى سانتوس البرازيلي ناديه السابق.

وأوضح التقرير أن نيمار لم يعد ينوي الاستمرار في السعودية، حيث وصل في عام 2023 بفضل عرض ضخم من الهلال لكنه لم يلعب كثيرا بسبب الإصابات.

وأضاف التقرير أن نيمار يحاول هو ووالده، الذي يعمل أيضًا كوكيل له، إنهاء العقد الذي ينتهي في يونيو من هذا العام.

وتلقى سانتوس إشارة إيجابية من نيمار فيما يتعلق بالأمور المالية، لذلك لن يكون هذا عائقًا أمام العودة، وفقا للتقرير.

الشيء الوحيد المفقود هو الاتفاق مع الهلال، وهي ليست عملية بسيطة. ومن المنتظر أن يسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة.

يقترب نيمار نجم الهلال السعودي من العودة إلى نادي بدايته سانتوس من جديد.

وبحسب موقع diariodopeixe البرازيلي، فإن سانتوس توصل لاتفاق لعودة نيمار لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وتوصل مارسيلو تيكشيرا رئيس النادي لاتفاق مع ممثلي نيمار حول الراتب، وسيتحمل الهلال السعودي جزءا من راتبه.

كذلك رغبة نيمار كانت حاسمة في العودة، حيث استعان النادي بالذكاء الاصطناعي عن طريق فيديو يُظهر فيه الأسطورة بيليه لإقناع ممثلي اللاعب بالعودة من جديد.

في الإطار ذاته أشار موقع جلوبو البرازيلي إلى أهمية كأس العالم 2026 في هذه المعادلة، حيث قد يتمكن سانتوس من الاحتفاظ بنيمار لوقت أطول من الإعارة التي تنقضي في منتصف العام الجاري.

ويسعى نيمار لإعادة بناء حالته البدنية والفنية من جديد للعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يمدد عقده إلى عام ونصف.

ولا زال موقف قيد البرازيلي نيمار جونيور مع الهلال محليا في المسابقات السعودية غامضا.

ويتواجد البرازيلي في قائمة الهلال الآسيوية فقط حتى هذه اللحظة ولم يتم قيده محليا مع الزعيم.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

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