تشكيل الأهلي - عودة الشناوي وعمر كمال أساسي والشحات يقود الهجوم ضد فاركو

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 14:41

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - عمر كمال

يبدأ عمر كمال أساسيا مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة في مواجهة فاركو لحساب الجولة 9 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الرابعة عصرا على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويتواجد حسين الشحات في الهجوم لتعويض غياب وسام أبو علي المصاب.

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وعاد محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي عوضا عن مصطفى شوبير الذي شارك أساسيا في آخر مباراتين.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق

الهجوم: عمر كمال – عمر الساعي – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – خالد عبد الفتاح – يوسف أيمن – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد – سمير محمد – محمد عبد الله – حمزة عبد الكريم

ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 18 نقطة من 8 مباريات فيما يأتي فاركو في المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.

والتقى الفريقان من قبل في الدوري المصري 6 مرات فاز الأهلي في 5 وتعادلا في 1.

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