تشكيل الأهلي - عودة الشناوي وعمر كمال أساسي والشحات يقود الهجوم ضد فاركو

يبدأ عمر كمال أساسيا مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة في مواجهة فاركو لحساب الجولة 9 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الرابعة عصرا على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويتواجد حسين الشحات في الهجوم لتعويض غياب وسام أبو علي المصاب.

وعاد محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي عوضا عن مصطفى شوبير الذي شارك أساسيا في آخر مباراتين.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق

الهجوم: عمر كمال – عمر الساعي – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – خالد عبد الفتاح – يوسف أيمن – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد – سمير محمد – محمد عبد الله – حمزة عبد الكريم

ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 18 نقطة من 8 مباريات فيما يأتي فاركو في المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.

والتقى الفريقان من قبل في الدوري المصري 6 مرات فاز الأهلي في 5 وتعادلا في 1.