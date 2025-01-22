الجزيري: عبد الواحد السيد لعب دورا كبيرا في بقائي مع الزمالك.. ونتمنى التتويج بكل البطولات

لدينا عمل كبير لنقوم به ولدينا أهداف نريد تحقيقها سواء كانت شخصية أو للنادي وإن شاء الله نحقق ما نتمنى تحقيقه".

كشف سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك عن لعب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق دورا كبير في تجديد تعاقده.

ومدد الزمالك تعاقده مع سيف الجزيري لمدة موسمين مقبلين.

وواصل "أقول لجماهير الزمالك إن شاء الله الفترة المقبلة سنحقق أهدافنا ونعرف أنهم دائما ما يساندوننا ويعدون اللاعب رقم 12 في الملعب لذلك نتمنى إسعادهم".

وتابع "لا أريد ظلم جروس أو جوميز ولكن لكلا منهما فكر مختلق وكلاهما جيدان ولا يجب أن أقيمهما أنا، جوميز قام بعمل جيد معنا وجروس لديه أهداف كثيرة معنا".

وأضاف "نريد في الموسم الحالي تحقيق كل البطولات الممكنة".

وأكمل "المنافسة بيني وبين ناصر منسي شرعية وعادية وتصب في مصلحة الفريق لأنها فقط تتواجد داخل الملعب".

وكشف "عبد الواحد السيد لعب دورا كبيرا في بقائي مع الزمالك وكان من أكبر مسانديني وحتى مجلس الإدارة بالكامل وما حدث فقط كان اختلاف بوجهات النظر ولكن انتهى كل شيئ والآن أركز فقط في الملعب".

وأتم "أشكر رئيس نادي الزمالك لأنه تحدث معني أعلى من قيمتي وتم حل أي مشكلة".