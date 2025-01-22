كرة يد - دودو يغيب عن قائمة منتخب مصر ضد أيسلندا في بطولة العالم

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - منتخب مصر كرة يد

يغيب أحمد هشام "دودو" لاعب منتخب مصر لكرة اليد في مواجهة أيسلندا في أولى مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وستقام المباراة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، ضمن المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

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وتقرر أن يرتدي منتخب مصر الزي الأحمر في مواجهة اليوم أمام منتخب أيسلندا.

ويغيب دودو عن قائمة المنتخب خلال مرحلة الدور الرئيسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء كرواتيا. (طالع التفاصيل)

قائمة مصر أمام أيسلندا

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

وسيتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة في الدور الرئيسي إلى ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

وستقام جميع المباريات في صالة أرينا زغرب بكرواتيا.

منتخب مصر كرة يد
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