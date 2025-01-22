فنربخشة يعلن وصول شكرينيار للانضمام للفريق
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 14:16
كتب : FilGoal
أعلن نادي فنربخشة التركي اقترابه من ضم ميلان شكرينيار لاعب باريس سان جيرمان بشكل رسمي.
ميلان شكرينيار
النادي : باريس سان جيرمان
ونشر النادي صورة للاعب البالغ من العمر 29 عاما وهو في طريقه إلى اسطنبول للانضمام للفريق.
وأصبح اللاعب في طريقه للانضمام إلى فنربخشة الذي توصل لاتفاق مع ناديه الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ومن المقرر أن ينضم شكرينيار لفنربخشة حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.
شكرينيار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 بعد 6 سنوات قضاها بقميص إنتر ميلان.
ولعب الدولي السلوفاكي 37 مباراة بقميص باريس سان جيرمان وسجل هدفا.
على الصعيد الدولي، لعب شكرينيار مع منتخب سلوفاكيا في 77 مباراة.
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