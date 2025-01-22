كيلور نافاس ينتقل للدوري الأرجنتيني

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 13:32

كتب : FilGoal

كيلور نافاس - كوستاريكا

أعلن نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني يوم الأربعاء ضم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

الحارس البالغ من العمر 38 عاما وقع على عقد يربطه بالفريق الأرجنتيني لمدة عام واحد.

ولم يلعب نافاس مع أي فريق منذ ترك باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

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وأوضح النادي في بيان: "نحن فخورون بالإعلان عن أن كيلور نافاس هو حارس المرمى الجديد لنيويلز أولد بويز".

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ومن المرجح أن يشارك نافاس في الجولة الافتتاحية للدوري الأرجنتيني الذي ينطلق الخميس المقبل.

في الصيف الماضي، رحل نافاس من باريس سان جيرمان بعد مسيرة بدأت في 2019.

وارتدى الحارس الكوستاريكي قميص الفريق الباريسي في 110 مباريات.

قبلها لعب مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.

وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، في 2016 و2017 و2018.

كيلور نافاس نيولز أولد بويز
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