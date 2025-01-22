رافينيا: شعرت بصداع بسبب هدفي الأول.. ورأيي في حكام إسبانيا سيمنعني من اللعب في الدوري

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 13:12

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة ضد بنفيكا

شدد رافينيا لاعب برشلونة على أن رأيه بالتحكيم في الدوري الإسباني قد يمنعه عن اللعب بالدوري مجددا.

وفاز برشلونة على بنفيكا بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد تحقيق ريمونتادا رائعة على ملعب الفريق البرتغالي في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبأ.

وسجل رافينيا هدفين في المباراة كان آخرهم هدف الفوز باللحظات الأخيرة.

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وقال رافينيا للصحفيين عقب المباراة: "نفضل حكام دوري الأبطال أم الدوري الإسباني؟ إذا قلت ما أفكر فيه لن ألعب الدوري الإسباني مرة أخرى".

وواصل "الهدف الأول كان غريبا ولم أدرك أنني سجلته وشعرت بصداع شديد بسببه".

وأكمل "أنا شخص يحترم الجميع ولكن عند الخروج من الملعب قام بعض الحاضرين بإهانتي وفي لحظة غضب قمت برد الإهانة لهم، وهنا تدخل البعض وبدأ في سبابي رغم أنني كنت أتوقع تفهمهم لموقفي وقمت بالرد عليهم أيضا لأنني لا أسمح لأحد بإهانتي".

وتابع "نقدم أداء أفضل في المباريات الكبيرة؟ لا أريد الحديث حول ذلك الأمر، لا أقول إن المباريات الكبيرة أفضل من الصغيرة لكنني سأقول شيئا آخر وسأضع نفسي في موقع صعب إذا قلت ما أفكر فيه ولكن شكرا لله لأننا نقدم أداء رائع في دوري الأبطال".

وأضاف "بعد تسجيل الهدف لم أكن أعرف ما يجب علي أن أحتفل أم لا لذلك انتظرت قرار الحكم ولكنه جاء في صالحنا".

وأتم "لاعب مثل نيمار لا يمكن أن يبقى دون مشاركة وما يحدث في النادي الذي يلعب بصفوفه حاليا ربما يعيق عودته لأفضل مستوياته البدنية وعودته إلى مستواه ستكون مفيدة له وللجميع".

وضمن برشلونة التأهل بشكل مباشر لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد ضمان احتلال أحد أول 8 مراكز في الدور الأول.

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