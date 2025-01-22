رغم اقترابه من التأهل للمونديال.. استقالة مدرب منتخب أوزبكستان

أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم يوم الأربعاء استقالة سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخب أوزبكستان من منصبه.

وأوضح بيان الاتحاد الأوزبكي "قرر مدرب كاتانيتش إنهاء تعاقده بالتراضي بسبب مشاكل صحية".

وأضاف البيان "أكد لنا المدرب السلوفيني أنه لا يستطيع القيام بمهام عمله على أكمل وجه وفقا لوضعه الصحي الراهن".

يذكر أن المدرب البالغ من العمر 61 عاما تولى مسؤولية تدريب المنتخب الأوزبكي في أغسطس 2021، قاد الفريق لربع نهائي كأس آسيا 2023.

وتأتي الاستقالة رغم النتائج الجيدة التي حققها المدرب في تصفيات كأس العالم 2026.

وقبل أقل من شهرين على مواجهتي قرغيزستان وإيران في التصفيات المؤهلة للمونديال.

فالمنتخب الأوزبكي يقترب من التأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه، إذ يحتل وصافة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة بفارق 3 نقاط عن أوزبكستان مع تبقي 4 جولات.

ويتأهل أول منتخبان في المجموعة لكأس العالم 2026، فيما يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع لملحق آخر.

وتعيش كرة القدم في أوزبكستان أفضل أيامها في ظل انتقال عبد القادر خوشانوف إلى مانشستر سيتي كأول لاعب أوزبكي ينتقل لفريق في الدوري الإنجليزي.