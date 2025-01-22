سكاي: مدرب بايرن السابق مرشح لتدريب دورتموند

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ السابق هو أحد المرشحين لتدريب بوروسيا دورتموند.

صباح الأربعاء، أعلن نادي بوروسيا دورتموند إقالة مدربه نوري شاهين من تدريب الفريق.

وأوضح التقرير أن إدارة دورتموند ناقشت اسم كوفاتش لأنه سيكون متاحا لتولي الفريق على الفور.

فالمدرب الكرواتي لا يعمل منذ إقالته من تدريب فولفسبورج مارس الماضي.

كما ترغب إدارة دورتموند في التعاقد مع روجر شميدت مدرب بنفيكا السابق، لكن سيتطلب الأمر جهدًا كبيرًا لإقناعه بتولي المسؤولية الآن بدلاً من الانتظار حتى الصيف، حسب التقرير.

الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق موجود أيضًا في القائمة ولكن المحادثات بين الطرفين لم تتقدم.

في الوقت الحالي، يتولى مايك تولبيرج مدرب فريق الشباب المسؤولية بشكل مؤقت.

وجاءت إقالة نوري شاهين عقب خسارة دورتموند من بولونيا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن دورتموند أن قرار إقالة شاهين جاء بسبب سوء النتائج.

ويتولى شاهين تدريب دورتموند منذ بداية الموسم الحالي بعد أن شغل منصب مساعد المدرب في الموسم الماضي.

ولعب دورتموند تحت قيادة نوري شاهين 27 مباراة وخلالها انتصر الفريق في 12 وتعادل في 4 وخسر 11 مباراة.

ولم يعلن دورتموند عن المدرب المقبل للفريق ولكن وفقا للتقارير فإن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق هو الأقرب لخلافة شاهين.

ويستعد دورتموند لمواجهة فيردر بريمين يوم السبت المقبل 25 يناير في الدوري الألماني.

ويحتل دورتموند المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة وبفارق 20 نقطة كاملة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بينما يحتل الفريق المركز 13 في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة.