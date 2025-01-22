سلوت يسهب في الإشادة بمحمد صلاح

أسهب أرني سلوت مدرب ليفربول في الإشادة بما يقدمه نجمه محمد صلاح الذي وصل لهدفه رقم 50 أوروبيا مع النادي.

وسجل صلاح هدفا ليقود ليفربول للفوز على ليل بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

video:1

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن الكلمة التي تصف أداء صلاح مع ليفربول هي (مميز)، ربما توجد كلمات أفضل يمكن استخدامها، لكنه كان رائعا لهذا النادي لسنوات عديدة وما زال يفعل ذلك".

وأضاف المدرب الهولندي "أمام ليل سجل هدفا رائعا. إذا دخل صلاح في مواجهة واحد مقابل واحد، فهناك فرصة كبيرة للتسجيل".

وتابع "هذا الهدف الذي سجلناه ربما يخبرك كثيرا عن سبب تصدرنا للدوري ولماذا نؤدي بشكل جيد للغاية، بسبب معدل العمل من اللاعبين الذين استعادوا الكرة قبل أن يمرر كورتيس جونز تمريرة رائعة إلى صلاح".

وواصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تحقيق الأرقام القياسية مع ناديه.

وانطلق الدولي المصري في الدقيقة 34 ليتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها في شباك ليل.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف رقم 50 أوروبيا (في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي) بقميص ليفربول.

كما عادل صلاح الفرنسي تيري هنري، بعدما سجل الهدف رقم 51 في دوري أبطال أوروبا (45 هدف مع ليفربول، و5 أهداف مع بازل، وهدف مع روما).

وبات لاعب بازل السابق على بعد 4 أهداف لمعادلة توماس مولر ثامن هدافي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر كرستيانو رونالدو قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ141 هدفا، يليه ليونيل ميسي بـ129 هدفا.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

ووصل صلاح في 380 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 233 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

.