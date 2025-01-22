صلاح: هدفي الـ 50 أوروبيا؟ أتمنى ألا يكون الأخير.. ولدينا مدرب جيد

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يرى محمد صلاح لاعب ليفربول أن فريقه يملك حاليا العديد من اللاعبين الموهوبين ومدرب جيد.

وفاز ليفربول على ليل بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في المبارة ليصل إلى 51 هدفا في دوري أبطال أوروبا، كما وصل إلى 50 هدفا في المسابقات الأوروبية مع ليفربول.

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وقال صلاح عبر شبكة أمازون برايم عقب المباراة: "تسجيل الهدف الـ 50 في دوري الأبطال؟ أتمنى ألا يكون الأخير، هذا شيء يسعدني ويشعرني بالفخر ولكن سعيد أكثر لفوزنا بالمباراة لأنها الشيء الأهم".

وواصل "لقد سجلوا من هجمة مرتدة وهذا أشعرنا بالإحباط لأن الشباك النظيفة مهمة بالنسبة لخط دفاعنا ولكن أعتقد أن المدرب سيتحدث عن هذا الأمر".

وتابع "إيليوت كان مصابا في بداية الموسم وعاد تدريجيا والأمر كان صعبا لأنه يلعب بوسط الملعب وأنا سعيد من أجله وأنا دائما هنا من أجله، هو زميل رائع ودائما ما يقدم أفضل ما لديه".

وأضاف "عندما تريد التتويج بالبطولات الكبيرة يجب أن يكون لديك فريقا كبيرا ونحن نمر بسلسلة جيدة من النتائج في دوري الأبطال حاليا".

وأتم "المقارنة مع بطولة 2019؟ لدينا مدرب مختلف ولاعبين مختلفين، لقد رحل البعض ولكن أعتقد أن لدينا مواهب جيدة ولاعبين يعملون بجد ومدرب يملك أفكار جيدة".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن بعد فوزه في جميع المباريات.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا
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