تقييم صلاح أمام ليل من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 11:39

كتب : FilGoal

ليفربول أمام ليل في دوري الأبطال

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ليل، في مباراة شهدت نجاح فريقه في استكمال سلسلة الانتصارات بدوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه ليل بنتيجة 2-1 ضمن الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ليل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان البديل هارفي إليوت صاحب هدف الفوز بمتوسط تقييم بلغ 7.6 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 22 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 380 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 233 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول ليل
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