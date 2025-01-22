كهربا يتوجه إلى ليبيا تمهيدا للانضمام لـ الاتحاد

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الأهلي

توجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إلى ليبيا فجر اليوم الأربعاء تمهيدا للانضمام إلى الاتحاد.

وسينضم كهربا إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

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ولعب كهربا في مواجهة الأهلي ضد الجونة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين.

وانضم صاحب الـ 30 عاما للأهلي في 2020 قادما من ديبورتيفو أفيش البرتغالي.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي لعب كهربا 144 مباراة وخلالها سجل 48 هدفا ونصع 22 آخرين.

وسبق لكهربا الخروج على سبيل الإعارة ضمن صفوف هاتاي سبور التركي في 2022.

كهربا لم يتوصل لاتفاق نهائي مع الزوراء العراقي والمنافسة كانت بين الناديين على حسم الصفقة مستمرة.

وكان قد ارتبط اسم كهربا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد الليبي أو الزوراء العراقي.

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