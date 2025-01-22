بعد الخسارة من بولونيا.. دورتموند يقيل نوري شاهين من تدريب الفريق

أعلن نادي بوروسيا دورتموند إقالة مدربه نوري شاهين من تدريب الفريق.

نوري شاهين النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وجاءت الإقالة عقب خسارة دورتموند من بولونيا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن دورتموند أن قرار إقالة شاهين جاء بسبب سوء النتائج.

ويتولى شاهين تدريب دورتموند منذ بداية الموسم الحالي بعد أن شغل منصب مساعد المدرب في الموسم الماضي.

ولعب دورتموند تحت قيادة نوري شاهين 27 مباراة وخلالها انتصر الفريق في 12 وتعادل في 4 وخسر 11 مباراة.

ولم يعلن دورتموند عن المدرب المقبل للفريق ولكن وفقا للتقارير فإن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد السابق هو الأقرب لخلافة شاهين.

ويستعد دورتموند لمواجهة فيردر بريمين يوم السبت المقبل 25 يناير في الدوري الألماني.

ويحتل دورتموند المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة وبفارق 20 نقطة كاملة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بينما يحتل الفريق المركز 13 في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة.