مواعيد مباريات الأربعاء 22 يناير - الأهلي ضد فاركو.. ومصر تواجه أيسلندا في بطولة العالم لليد

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 10:38

كتب : FilGoal

هدف واحتفال حسين الشحات - الأهلي - أورلاندو

تستأنف اليوم مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
كهربا: هيرتا برلين كان يراقبني.. و"مش محتاج أدور على اللقطة" خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه لضم مهاجم مسار دوري الأبطال - ألفاريز يقود أتليتكو مدريد لفوز مثير.. وسقوط دورتموند وأستون فيلا بـ ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يتأهل مباشرة لثمن نهائي أبطال أوروبا بخماسية في بنفيكا

فاركو × الأهلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

زد × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.

سيراميكا كليوباترا × الاتحاد.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

شاختار × بريست.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

لايبزج × سبورتنج لشبونة.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

سبارتا براج × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

ريال مدريد × رد بول سالزبورج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

باريس سان جيرمان × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

فينورد × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

سيلتيك × يونج بويز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

أرسنال × دينامو زغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ميلان × جيرونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الأوروبي

بيشكتاش × أتلتيك بلباو.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

بطولة العالم لكرة اليد

سلوفينيا × الأرجنتين.. 4:30 مساء.

البرازيل × تشيلي.. 4:30 مساء.

كوبا × البحرين.. 4:30 مساء.

السويد × البرتغال.. 7:00 مساء.

كاب فيردي × كرواتيا.. 7:00 مساء.

أمريكا × اليابان.. 7:00 مساء.

النرويج × إسبانيا.. 9:30 مساء.

مصر × أيسلندا.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي

العروبة × القادسية.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

الفتح × ضمك.. 4:55 - تطبيق شاهد.

اتحاد جدة × الشباب.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الأهلي مصر بطولة العالم لكرة اليد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
سلوت يسهب في الإشادة بمحمد صلاح صلاح: هدفي الـ 50 أوروبيا؟ أتمنى ألا يكون الأخير.. ولدينا مدرب جيد تقييم صلاح أمام ليل من الصحف الإنجليزية دوري الأبطال - ألفاريز يقود أتليتكو مدريد لفوز مثير.. وسقوط دورتموند وأستون فيلا بـ ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يتأهل مباشرة لثمن نهائي أبطال أوروبا بخماسية في بنفيكا صلاح يقود ليفربول لتخطي ليل والتأهل رسميا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بعد هدفه أمام ليل.. صلاح يعادل هنري ويدخل قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال انتهت أبطال أوروبا - بنفيكا (4)-(5) برشلونة.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
سكاي: مدرب بايرن السابق مرشح لتدريب دورتموند 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت يسهب في الإشادة بمحمد صلاح 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح: هدفي الـ 50 أوروبيا؟ أتمنى ألا يكون الأخير.. ولدينا مدرب جيد 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تاليسكا يطير إلى تركيا للانضمام إلى فنربخشة ساعة | ميركاتو
تقييم صلاح أمام ليل من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
كهربا يتوجه إلى ليبيا تمهيدا للانضمام لـ الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
بعد الخسارة من بولونيا.. دورتموند يقيل نوري شاهين من تدريب الفريق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الأربعاء 22 يناير - الأهلي ضد فاركو.. ومصر تواجه أيسلندا في بطولة العالم لليد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي