مواعيد مباريات الأربعاء 22 يناير - الأهلي ضد فاركو.. ومصر تواجه أيسلندا في بطولة العالم لليد
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 10:38
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
فاركو × الأهلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.
زد × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 1.
سيراميكا كليوباترا × الاتحاد.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
دوري أبطال أوروبا
شاختار × بريست.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
لايبزج × سبورتنج لشبونة.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
سبارتا براج × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
ريال مدريد × رد بول سالزبورج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
باريس سان جيرمان × مانشستر سيتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
فينورد × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
سيلتيك × يونج بويز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
أرسنال × دينامو زغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
ميلان × جيرونا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
الدوري الأوروبي
بيشكتاش × أتلتيك بلباو.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 4.
بطولة العالم لكرة اليد
سلوفينيا × الأرجنتين.. 4:30 مساء.
البرازيل × تشيلي.. 4:30 مساء.
كوبا × البحرين.. 4:30 مساء.
السويد × البرتغال.. 7:00 مساء.
كاب فيردي × كرواتيا.. 7:00 مساء.
أمريكا × اليابان.. 7:00 مساء.
النرويج × إسبانيا.. 9:30 مساء.
مصر × أيسلندا.. 9:30 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري السعودي
العروبة × القادسية.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
الفتح × ضمك.. 4:55 - تطبيق شاهد.
اتحاد جدة × الشباب.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
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