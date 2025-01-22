دوري الأبطال - ألفاريز يقود أتليتكو مدريد لفوز مثير.. وسقوط دورتموند وأستون فيلا

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 00:38

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

نجح أتليتكو مدريد في قلب تأخره أمام باير ليفركوزن بهدفين لهدف في الجولة السابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ولعب أتليتكو مدريد المباراة منقوصا منذ الدقيقة 25 بعد تلقي بابلو باريوس بطاقة حمراء.

وقبل نهاية الشوط سجل بييرو هينكابي هدف ليفركوزن في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

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وفي الشوط الثاني أشعل جوليان ألفاريز المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52.

وتلقى بييرو هينكابي صاحب الهدف بطاقة حمراء في الدقيقة 76، ليستغل جوليان ألفاريز تعادل الكفة في الطرد ليسجل الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 90، ليمنح أتليتكو مدريد الفوز.

وبتلك النتيجة ارتقى أتليتكو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ15 نقطة، فيما توقف رصيد ليفركوزن عند 13 نقطة في المركز السادس.

تعادل جديد ليوفنتوس

وفي مباراة أخرى تعادل يوفنتوس الإيطالي أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي سلبيا دون أهداف.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ14 فيما رفع كلوب بروج رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ17.

بولونيا يفوز في دقيقتين

ونجح بولونيا في الفوز على حساب دورتموند في دقيقتين، ليحقق فوزه الأول في دوري الأبطال.

ورغم تقدم جيراسي للضيوف الألمان في الدقيقة 15 من ضربة جزاء واستمرار النتيجة بتقدم دورتموند حتى الدقيقة 70.

نجح بولونيا في قلب النتيجة في دقيقتين بتسجيل تهيجس دالينجا الأول في الدقيقة 71، ثم أضاف صامويل إيلينج جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 72.

بولونيا حقق أول فوز له ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ27 وودع البطولة رسميا، فيما توقف رصيد دورتموند عند 12 نقطة في المركز الـ13.

أتالانتا يكتسح

وحقق أتالانتا فوزًا كبيرًا على حساب شتورم جراتس النمساوي بخماسية نظيفة.

سجل خماسية أتالانتا ماركو بريشيانيني، ولوكمان، وتشارلز دي كاتيلايير، ثم اختتم المباراة ماريو باشاليتش بهدفين.

أتالانتا رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد شتورم جراتس بـ3 نقاط في المركز الـ32.

سقوط أستون فيلا

سقط أستون فيلا أمام مضيفه موناكو بهدف نظيف.

سجل هدف أصحاب الأرض ويلفريد سينجو في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة.

ورفع موناكو رصيده لـ13 نقطة متساويا مع أستون فيلا في الرصيد، ولكن الفريق الإنجليزي يتواجد في المركز الثامن فيما يلاحقه موناكو في المركز العاشر بفارق الأهداف.

شتوتجارت يتمسك بالأول

وتمسك شتوتجارت الألماني بالأمل بعد الفوز على حساب سلوفان براتسلافيا السلوفاكي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أحرز ثلاثية شتوتجارت جيمي لويلينج هدفين في الدقيقتين 11، و36، فيما اختتم الأهداف فابيان ريدر في الدقيقة 87.

وسجل ميتسوكو هدف براتسلافيا الوحيد في الدقيقة 85.

شتوتجارت رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ21، فيما لا يزال براتسلافيا بدون أي رصيد بعد تلقيه الخسارة السابعة.

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