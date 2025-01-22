كهربا: هيرتا برلين كان يراقبني.. و"مش محتاج أدور على اللقطة"

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الأهلي

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن أصعب لحظاته مع الفريق الأحمر.

وبات كهربا قريبا من الانتقال لنادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة.

وقال كهربا عبر إم بي سي مصر 2: "ضياع ركلة جزاء باتشوكا كانت أصعب لحظة في مسيرتي. وهدفي في الزمالك بعد عودتي من الإيقاف الأغلى بالنسبة لي".

أخبار متعلقة:
كهربا: أردت الانتحار عقب مباراة باتشوكا.. وبكيت بسبب ترحيلي من الإمارات كهربا: علاقتي مع كولر تغيرت بعد التعاقد مع موديست.. ولا يجب أن يصفني برقم 3 في الإعلام النحاس يكشف مستجدات انتقال كهربا إلى الاتحاد الليبي مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: جلسة بين الاتحاد الليبي والأهلي لحسم الإعارة

وأضاف "أبحث عن اللقطة؟ أشعر بالحزن من هذه العبارة، لقد لعبت مع نجوم كبيرة وقدمت كثيرا ولست محتاجا لمثل هذه الأمور".

وتابع "سددت كافة الغرامات التي تم الإعلان عنها. علاقتي طيبة بالجميع داخل الأهلي ولا أتسبب في المشاكل".

وكشف "هيرتا برلين الألماني كان يراقبني في مواجهة بازل لكنني افتعلت مشكلة مع مدير الكرة عندما كنت لاعبا في لوزيرن السويسري بعد استبعادي من التشكيل الأساسي قبل قليل من انطلاق المباراة".

وعن الإدلاء بتصريحات على لسان إمام عاشور أوضح "إمام عاشور بالنسبة لي هو شقيقي الصغير، ولا أريد أن يتعرض للضغوط كما حدث معي. أحاول تقديم النصيحة له لمساعدته في تقديم أفضل شيء للنادي الأهلي".

وواصل "تحدثت في وقت سابق على لسان إمام عاشور بناء على رغبته. الأمر ذاته تكرر مع لاعبين آخرين على غرار حسين الشحات وأفشة وياسر إبراهيم، بسبب علاقتي الطيبة معهم".

وأكمل "مستوى إمام عاشور مع الأهلي أفضل من فترة تواجده بالزمالك، والبطولات التي حصل عليها أفضل دليل على ذلك".

وشدد "موسيماني أكثر مدرب ظلمني، وابتعادي عن التشكيل بسبب خيارات كولر وأحترمها. إمام عاشور أفضل لاعب في مصر وإفريقيا، وأحمد قندوسي من أفضل اللاعبين في الدوري".

وأتم كهربا تصريحاته "لم أتدخل في صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي عندما كان لاعبا في الزمالك. وأحمد فتوح الأقرب لي وتمنيت انضمامه للأهلي".

كهربا الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه لضم مهاجم مسار أحمد عادل عبد المنعم: حققنا الفوز في المباراة الأصعب هذا الموسم لا نية للبيع.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي خبر في الجول - عودة المفاوضات بين الأهلي وإيفرتون "المجلس يدرك مسؤولياته تجاه النادي وجماهيره".. الزمالك يكشف جديد التجديد للاعبيه تقرير: كلوب بروج البلجيكي مهتم بالحصول على خدمات إبراهيم عادل قائمة بيراميدز - إبراهيم عادل وماييلي وأوباما في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي
أخر الأخبار
دوري الأبطال - ألفاريز يقود أتليتكو مدريد لفوز مثير.. وسقوط دورتموند وأستون فيلا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كهربا: هيرتا برلين كان يراقبني.. و"مش محتاج أدور على اللقطة" ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه لضم مهاجم مسار ساعة | الدوري المصري
بـ ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يتأهل مباشرة لثمن نهائي أبطال أوروبا بخماسية في بنفيكا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح يقود ليفربول لتخطي ليل والتأهل رسميا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد عادل عبد المنعم: حققنا الفوز في المباراة الأصعب هذا الموسم 2 ساعة | الكرة المصرية
لا نية للبيع.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو 2 ساعة | الكرة المصرية
محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي