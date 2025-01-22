كهربا: هيرتا برلين كان يراقبني.. و"مش محتاج أدور على اللقطة"

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن أصعب لحظاته مع الفريق الأحمر.

وبات كهربا قريبا من الانتقال لنادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة.

وقال كهربا عبر إم بي سي مصر 2: "ضياع ركلة جزاء باتشوكا كانت أصعب لحظة في مسيرتي. وهدفي في الزمالك بعد عودتي من الإيقاف الأغلى بالنسبة لي".

وأضاف "أبحث عن اللقطة؟ أشعر بالحزن من هذه العبارة، لقد لعبت مع نجوم كبيرة وقدمت كثيرا ولست محتاجا لمثل هذه الأمور".

وتابع "سددت كافة الغرامات التي تم الإعلان عنها. علاقتي طيبة بالجميع داخل الأهلي ولا أتسبب في المشاكل".

وكشف "هيرتا برلين الألماني كان يراقبني في مواجهة بازل لكنني افتعلت مشكلة مع مدير الكرة عندما كنت لاعبا في لوزيرن السويسري بعد استبعادي من التشكيل الأساسي قبل قليل من انطلاق المباراة".

وعن الإدلاء بتصريحات على لسان إمام عاشور أوضح "إمام عاشور بالنسبة لي هو شقيقي الصغير، ولا أريد أن يتعرض للضغوط كما حدث معي. أحاول تقديم النصيحة له لمساعدته في تقديم أفضل شيء للنادي الأهلي".

وواصل "تحدثت في وقت سابق على لسان إمام عاشور بناء على رغبته. الأمر ذاته تكرر مع لاعبين آخرين على غرار حسين الشحات وأفشة وياسر إبراهيم، بسبب علاقتي الطيبة معهم".

وأكمل "مستوى إمام عاشور مع الأهلي أفضل من فترة تواجده بالزمالك، والبطولات التي حصل عليها أفضل دليل على ذلك".

وشدد "موسيماني أكثر مدرب ظلمني، وابتعادي عن التشكيل بسبب خيارات كولر وأحترمها. إمام عاشور أفضل لاعب في مصر وإفريقيا، وأحمد قندوسي من أفضل اللاعبين في الدوري".

وأتم كهربا تصريحاته "لم أتدخل في صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي عندما كان لاعبا في الزمالك. وأحمد فتوح الأقرب لي وتمنيت انضمامه للأهلي".