خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه لضم مهاجم مسار

أتم نادي إنبي اتفاقه مع أحمد زكي مهاجم مسار من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن إنبي قد أتم الاتفاق مع أحمد زكي بعد تألقه خلال دوري القسم الثاني ب.

وحسم مسار تأهله لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين قبل ست جولات من نهاية الدوري.

ويعد الموسم الجاري هو الموسم الثاني للاعب مع فريق مسار بعد انتقاله من بورفؤاد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال 48 ساعة.

وأتم إنبي الاتفاق على المقابل المادي مع مسار ومن المقرر أن يجتمع اللاعب غدا مع إدارة إنبي للتوقيع.

ويحتل إنبي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط ولم يحقق سوى انتصار وحيد في لادوري.

ويلعب إنبي مباراته المقبلة أمام المصري يوم 27 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.