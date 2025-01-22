خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه لضم مهاجم مسار

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 00:32

كتب : رضا السنباطي

أحمد زكي - مهاجم مسار

أتم نادي إنبي اتفاقه مع أحمد زكي مهاجم مسار من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن إنبي قد أتم الاتفاق مع أحمد زكي بعد تألقه خلال دوري القسم الثاني ب.

وحسم مسار تأهله لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين قبل ست جولات من نهاية الدوري.

أخبار متعلقة:
الفوز الأول من 50 يوما.. طلائع الجيش يتجاوز إنبي بهدف في الدوري مدرب إنبي: زياد كمال ما زال لاعبا في الزمالك.. والأمور المالية تعطل إنهاء إعارته كأس مصر - إنبي يقصي الإسماعيلي من ثمن النهائي بهدف عكسي التشكيل - صابر وتراوري يقودان الإسماعيلي.. ورمضان مصطفى يحرس مرمى إنبي بالكأس

ويعد الموسم الجاري هو الموسم الثاني للاعب مع فريق مسار بعد انتقاله من بورفؤاد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال 48 ساعة.

وأتم إنبي الاتفاق على المقابل المادي مع مسار ومن المقرر أن يجتمع اللاعب غدا مع إدارة إنبي للتوقيع.

ويحتل إنبي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط ولم يحقق سوى انتصار وحيد في لادوري.

ويلعب إنبي مباراته المقبلة أمام المصري يوم 27 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

إنبي مسار أحمد زكي
نرشح لكم
كهربا: هيرتا برلين كان يراقبني.. و"مش محتاج أدور على اللقطة" أحمد عادل عبد المنعم: حققنا الفوز في المباراة الأصعب هذا الموسم محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي خبر في الجول - عودة المفاوضات بين الأهلي وإيفرتون "المجلس يدرك مسؤولياته تجاه النادي وجماهيره".. الزمالك يكشف جديد التجديد للاعبيه قائمة بيراميدز - إبراهيم عادل وماييلي وأوباما في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي الفوز الأول من 50 يوما.. طلائع الجيش يتجاوز إنبي بهدف في الدوري الانتصار الثالث.. الإسماعيلي يفوز على سموحة بهدف النبريص
أخر الأخبار
دوري الأبطال - ألفاريز يقود أتليتكو مدريد لفوز مثير.. وسقوط دورتموند وأستون فيلا 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كهربا: هيرتا برلين كان يراقبني.. و"مش محتاج أدور على اللقطة" 40 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه لضم مهاجم مسار 42 دقيقة | الدوري المصري
بـ ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يتأهل مباشرة لثمن نهائي أبطال أوروبا بخماسية في بنفيكا 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح يقود ليفربول لتخطي ليل والتأهل رسميا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد عادل عبد المنعم: حققنا الفوز في المباراة الأصعب هذا الموسم ساعة | الكرة المصرية
لا نية للبيع.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو ساعة | الكرة المصرية
محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي