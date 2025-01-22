بـ ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يتأهل مباشرة لثمن نهائي أبطال أوروبا بخماسية في بنفيكا

حسم فريق برشلونة تأهله مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا مثيرة أمام بنفيكا.

وحول برشلونة تأخره بأربعة أهداف مقابل هدفين إلى فوز قاتل بخمسة أهداف مقابل أربعة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ليحسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفرق الـ 8 الأوائل التي تحسم بطاقة تأهلها مباشرة.

أما بنفيكا فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر بحثا عن التواجد ضمن المراكز من التاسع إلى 24 للعب الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وبدأ اللقاء بجنون مبكر بعد أن افتتح فانجليز بافليديس التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية.

لكن سرعان ما تعادل برشلونة في الدقيقة 13 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء.

ونجح بافليديس في تسجيل هدفين متتالين في الدقيقتين 22 و30 ليتقدم لبنفيكا بفارق هدفين.

وبعد خطأ قاتل من حارس مرمى بنفيكا سدد الكرة في الدقيقة 64 لترتطم برأس رافينيا وتتحول لهدف ثان.

ولم ينجح برشلونة في الحفاظ على فارق الهدف كثيرا إذ تقدم بنفيكا بالرابع في الدقيقة 68 عن طريق رونالد أراوخو.

وشهدت آخر 18 دقيقة في اللقاء إثارة كبرى بإثارة وحماس من لاعبي برشلونة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 78 بعد عرقلة لامين يامال ونجح ليفاندوفسكي في تحويلها لثالث أهداف برشلونة.

وقبل ثواني من نهاية الوقت الأصلي، نجح إريك جارسيا في تحويل عرضية بيدري برأسية إلى هدف التعادل القاتل في الدقيقة 87.

ولم يستسلم برشلونة ونجح في تسجيل الهدف القاتل في الدقيقة 96 من هجمة مرتدة عن طريق رافينيا.

🔥🔥 مباراة تاريخية .. ريمونتادا تاريخية ⚽️ رافينيا يسجل الهدف الخامس لبرشلونة ويقلب الطاولة على بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا | #بنفيكا_برشلونة #UCL pic.twitter.com/yKpowZ4I4G — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2025

وطالب لاعبو بنفيكا بالعودة لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء قبل الهجمة المرتدة لكن أعتمد حكم اللقاء هدف برشلونة الخامس.

ويختتم برشلونة مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة أتالانتا في الجولة الثامنة.

بينما يلعب بنفيكا مباراته الأخيرة أمام يوفنتوس.