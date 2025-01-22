صلاح يقود ليفربول لتخطي ليل والتأهل رسميا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فريقه إلى تخطي ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السابعة من مرحلة الدروي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة في شباك ليل، لينتهي الشوط بتقدم الريدز بهدف نظيف.

صلاح عادل رقم الفرنسي تيري هنري بـ51 هدفا كتاسع الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا.

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وفي الشوط الثاني تلقى الجزائري عيسى ماندي مدافع ليل بطاقة حمراء في الدقيقة 60 نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة بعد عرقلة متعمدة للويس دياز لاعب ليفربول.

ورغم النقص العددي سجل الكندي جوناثان ديفيد هدف التعادل لـ ليل في الدقيقة 62 بعد متابعته لتسديدة ارتدت من تسيميكاس لاعب ليفربول.

ولكن عاد ليفربول سريعا لتسجيل الهدف الثاني عن طريق البديل هارفي إليوت الذي دخل في بداية الشوط الثاني، بعدما سدد الكرة واصطدمت بمدافع ليل لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة من 7 مباريات بالعلامة الكاملة مسجلا 15 هدفا فيما تلقت شباكه هدفين فقط، بفارق 3 نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني بـ18 نقطة والذي ضمن تأهله أيضا بجانب الريدز إلى ثمن النهائي.

وضمن ليفربول التأهل مباشرة إلى دور الـ16 حيث يتأهل المراكز الثمانية الأولى مباشرة لثمن النهائي وتنتظر تحديد الثمانية فرق الأخرى.

ويتم تحديد الثمانية فرق الأخرى بعد مواجهتين ذهابا وإيابا للفرق من المراكز التاسع إلى 24 في جدول ترتيب دوري الأبطال بعد نهاية مرحلة الدوري.

ويخرج ليفربول في الجولة الأخيرة لمواجهة أيندهوفن، فيما يستضيف ليل منافسه فيينورد الهولندي.

ويحتاج ليفربول للتعادل على الأقل في الجولة الأخيرة للحفاظ على صدارته لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.