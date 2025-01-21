أحمد عادل عبد المنعم: حققنا الفوز في المباراة الأصعب هذا الموسم

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 23:53

كتب : FilGoal

أحمد عادل عبد المنعم

يرى أحمد عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي أن فريقه حقق الفوز في المباراة الأصعب هذا الموسم.

وفاز الإسماعيلي على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وقال أحمد عادل عبد المنعم عبر أون تايم سبورتس: "نمر بفترة صعبة للغاية، لكن التوفيق حالفنا أمام سموحة. أعتبرها المباراة الأصعب هذا الموسم".

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وأضاف "أطالب جماهير الإسماعيلي بدعم اللاعبين لأنهم السند الأكبر والداعم الأول للفريق، وسبب رئيسي في ظهورنا بمستوى طيب على ملعبنا".

وسجل خالد النبريص هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 68.

وحصل أحمد عادل عبد المنعم على جائزة رجل المباراة بعد تصديه لعديد من الفرص الخطيرة.

الإسماعيلي حقق الانتصار الثالث في الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 12 في المركز الثامن.

فيما توقف رصيد نادي سموحة عند النقطة الثامنة في المركز 15.

الإسماعيلي سموحة
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