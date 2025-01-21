محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 23:23

كتب : FilGoal

محمد معروف

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي.

ويستضيف فاركو فريق الأهلي في تمام الرابعة من مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عودة المفاوضات بين الأهلي وإيفرتون كرة طائرة - الكشف عن مواعيد الأهلي والزمالك في ربع نهائي البطولة العربية تقارير مجرية: غياب جراديشار لمفاوضاته مع فريق بالدوري المصري.. ومصدر من الأهلي يرد حوار في الجول – مدير تعاقدات زد يرد على "فرع الأهلي الثاني".. وأمر يحدث لأول مرة في مصر

حكم ساحة: محمد معروف

حكم مساعد 1: سمير جمال

حكم مساعد 2: شهاب راشد

حكم رابع: أسامة إسماعيل

حكم فيديو: محمد عباس قابيل

حكم فيديو مساعد: شريف عبد الله

ويدير محمد معروف المباراة الأولى لفاركو هذا الموسم.

بينما يدير اللقاء الثاني للأهلي في الدوري بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما.

وأدار محمد معروف 24 مباراة للأهلي في وقت سابق وحقق الأحمر 17 انتصارا وتعادل 5 مرات وخسر مرتين.

أما فاركو فأدار معروف 5 مباريات للفريق حقق تعادل وحيد وخسر 4 مرات.

الدوري المصري الأهلي فاركو
نرشح لكم
كهربا: هيرتا برلين كان يراقبني.. و"مش محتاج أدور على اللقطة" خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه لضم مهاجم مسار أحمد عادل عبد المنعم: حققنا الفوز في المباراة الأصعب هذا الموسم خبر في الجول - عودة المفاوضات بين الأهلي وإيفرتون "المجلس يدرك مسؤولياته تجاه النادي وجماهيره".. الزمالك يكشف جديد التجديد للاعبيه قائمة بيراميدز - إبراهيم عادل وماييلي وأوباما في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي الفوز الأول من 50 يوما.. طلائع الجيش يتجاوز إنبي بهدف في الدوري الانتصار الثالث.. الإسماعيلي يفوز على سموحة بهدف النبريص
أخر الأخبار
دوري الأبطال - ألفاريز يقود أتليتكو مدريد لفوز مثير.. وسقوط دورتموند وأستون فيلا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كهربا: هيرتا برلين كان يراقبني.. و"مش محتاج أدور على اللقطة" ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه لضم مهاجم مسار ساعة | الدوري المصري
بـ ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يتأهل مباشرة لثمن نهائي أبطال أوروبا بخماسية في بنفيكا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح يقود ليفربول لتخطي ليل والتأهل رسميا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد عادل عبد المنعم: حققنا الفوز في المباراة الأصعب هذا الموسم 2 ساعة | الكرة المصرية
لا نية للبيع.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو 2 ساعة | الكرة المصرية
محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي