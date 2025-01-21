محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 23:23
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي.
ويستضيف فاركو فريق الأهلي في تمام الرابعة من مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:
حكم ساحة: محمد معروف
حكم مساعد 1: سمير جمال
حكم مساعد 2: شهاب راشد
حكم رابع: أسامة إسماعيل
حكم فيديو: محمد عباس قابيل
حكم فيديو مساعد: شريف عبد الله
ويدير محمد معروف المباراة الأولى لفاركو هذا الموسم.
بينما يدير اللقاء الثاني للأهلي في الدوري بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما.
وأدار محمد معروف 24 مباراة للأهلي في وقت سابق وحقق الأحمر 17 انتصارا وتعادل 5 مرات وخسر مرتين.
أما فاركو فأدار معروف 5 مباريات للفريق حقق تعادل وحيد وخسر 4 مرات.
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