بعد هدفه أمام ليل.. صلاح يعادل هنري ويدخل قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تحقيق الأرقام القياسية مع ناديه.

وسجل محمد صلاح هدف تقدم ليفربول في شباك ليل في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وانطلق صلاح في الدقيقة 34 ليتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها في شباك ليل.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف رقم 50 أوروبيا (في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي) بقميص ليفربول.

كما عادل صلاح الفرنسي تيري هنري، بعدما سجل الهدف رقم 51 في دوري أبطال أوروبا (45 هدف مع ليفربول، و5 أهداف مع بازل، وهدف مع روما).

وبات صلاح على بعد 4 أهداف لمعادلة توماس مولر ثامن هدافي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر كرستيانو رونالدو قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ141 هدفا، يليه ليونيل ميسي بـ129 هدفا، ثم روبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيمة.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

ووصل صلاح في 380 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 233 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.