بعد هدفه أمام ليل.. صلاح يعادل هنري ويدخل قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تحقيق الأرقام القياسية مع ناديه.

وسجل محمد صلاح هدف تقدم ليفربول في شباك ليل في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وانطلق صلاح في الدقيقة 34 ليتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها في شباك ليل.

أخبار متعلقة:
هل يلمح تركي آل شيخ لانتقال محمد صلاح إلى الهلال؟ ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي السادسة.. محمد صلاح لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف رقم 50 أوروبيا (في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي) بقميص ليفربول.

كما عادل صلاح الفرنسي تيري هنري، بعدما سجل الهدف رقم 51 في دوري أبطال أوروبا (45 هدف مع ليفربول، و5 أهداف مع بازل، وهدف مع روما).

وبات صلاح على بعد 4 أهداف لمعادلة توماس مولر ثامن هدافي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر كرستيانو رونالدو قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ141 هدفا، يليه ليونيل ميسي بـ129 هدفا، ثم روبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيمة.

Graphic showcasing that Mo Salah has moved into the top 10 all-time goalscorers for the Champions League.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

ووصل صلاح في 380 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 233 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

ليفربول ليل دوري أبطال أوروبا محمد صلاح
نرشح لكم
دوري الأبطال - ألفاريز يقود أتليتكو مدريد لفوز مثير.. وسقوط دورتموند وأستون فيلا بـ ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يتأهل مباشرة لثمن نهائي أبطال أوروبا بخماسية في بنفيكا صلاح يقود ليفربول لتخطي ليل والتأهل رسميا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال انتهت أبطال أوروبا - بنفيكا (4)-(5) برشلونة.. نهاية المباراة انتهت في دوري الأبطال - ليفربول (2)-(1) ليل تشكيل برشلونة - تشيزني أساسي أمام بنفيكا.. وليفاندوفسكي ورافينيا في الهجوم تشكيل ليفربول - نونيز وصلاح أساسيان.. وأرنولد بديل أمام ليل في دوري الأبطال أرتيتا: عودة ثنائي أرسنال المصاب أمام دينامو زغرب.. وموقف ساليبا
أخر الأخبار
دوري الأبطال - ألفاريز يقود أتليتكو مدريد لفوز مثير.. وسقوط دورتموند وأستون فيلا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كهربا: هيرتا برلين كان يراقبني.. و"مش محتاج أدور على اللقطة" 3 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه لضم مهاجم مسار 3 ساعة | الدوري المصري
بـ ريمونتادا مجنونة.. برشلونة يتأهل مباشرة لثمن نهائي أبطال أوروبا بخماسية في بنفيكا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح يقود ليفربول لتخطي ليل والتأهل رسميا إلى ثمن نهائي دوري الأبطال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد عادل عبد المنعم: حققنا الفوز في المباراة الأصعب هذا الموسم 4 ساعة | الكرة المصرية
لا نية للبيع.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو 4 ساعة | الكرة المصرية
محمد معروف حكما لمواجهة فاركو ضد الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي