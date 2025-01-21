خبر في الجول - عودة المفاوضات بين الأهلي وإيفرتون

عادت المفاوضات من جديد بين النادي الأهلي والبرازيلي إيفرتون جناح بانيك أوسترافا التشيكي.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أنه بعد توقف المفاوضات خلال الفترة الماضية عاد الأهلي من جديد للتواصل مع اللاعب إيفرتون لحسم انتقاله في يناير الجاري.

وكانت تقارير مجرية قد أشارت إلى اقتراب نيجك جراديشار لاعب فيهرفار المجري خلال الأيام المقبلة.

وأوضح تقرير تشيكي في وقت سابق أن بانيك أوسترافا طلب من الأهلي الحصول على 2.5 مليون دولار دفعة واحدة للتخلي عن إيفرتون.

فيما عرض الأهلي دفع 2 مليون دولار على قسطين للحصول على خدمات إيفرتون وهذا ما يعطل إتمام المفاوضات حتى الآن.

وذكر التقرير أن إيفرتون سيحصل من الأهلي على راتب سنوي قدره مليون و100 ألف دولار حال إتمام الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي توصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا للانضمام إلى صفوفه.

ويجري الأهلي مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي مع نادي بانيك أوسترافا التشيكي الذي يملك عقد اللاعب.

صاحب الـ28 عاما لعب خلال الموسم الحالي 22 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

وبشكل عام لعب إيفرتون 56 مباراة مع بانيك أوسترافا وسجل 27 هدفا وصنع 12.

وبدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ثم خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.