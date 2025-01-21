"المجلس يدرك مسؤولياته تجاه النادي وجماهيره".. الزمالك يكشف جديد التجديد للاعبيه

أصدر أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بيانا رسميا بشأن تجديد لاعبيه الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وكشف أحمد سالم عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك أن النادي يدرك مسؤولياته تجاه النادي وجماهيره وينتهج سياسة ثابتة للحفاظ على القوام الرئيسي.

وجاء بيان سالم كالآتي: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يدرك مسؤولياته تجاه النادي وجماهيره وأنه ينتهج سياسة ثابتة تقوم على المحافظة على القوام الرئيسي للفريق".

"ويأتي ذلك للاستمرار في حصد البطولات التي بدأت بالفوز ببطولتي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي".

"وفي هذا الإطار استكمل المجلس مناقشة التجديد لنجوم الفريق عمر جابر ومحمود حمدي الونش وأحمد زيزو وعبد الله السعيد وحمزة المثلوثي".

"ويؤكد المجلس عدم صحة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة في هذا الصدد، ويهيب المجلس بالجميع تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات والاعتماد على المتحدث الرسمي فقط".

وكانت قد انتشرت تقارير عن اقتراب أحمد زيزو من الرحيل بعد عودة المفاوضات لنقطة الصفر.