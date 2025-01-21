انتهت أبطال أوروبا - بنفيكا (4)-(5) برشلونة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - لامين يامال

يحل برشلونة ضيفا على بنفيكا ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما بنفيكا في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق96 جوووووووووووول قاااااااااااتل

ق86 جووووووول التعادل

ق78 جوووول ليفاندوفسكي

ق76 ركلة جزاء لصالح لامين يامال

ق71 مشاركة دي ماريا

ق67 جوووول أراوخو بالخطأ في مرماه

ق64 جوووول رافينيا يسجل الثاني بخطأ من حارس المرمى

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 جووووول بالفيديس يسجل الهاتريك من ركلة جزاء

ق23 جوووووول بالفيديس يتقدم من جديد

ق13 جووول ليفاندوفسكي يسجل من ركلة جزاء

ق13 ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق3 جوووول بالفيديس يفتتح التسجيل لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

مباشر أبطال أوروبا بنفيكا برشلونة
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