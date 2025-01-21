قائمة بيراميدز - إبراهيم عادل وماييلي وأوباما في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 21:31
كتب : أحمد الخولي
يتواجد الثلاثي إبراهيم عادل وفيستون ماييلي ويوسف إبراهيم أوباما على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة زد.
ويلعب بيراميدز أمام زد غدا الأربعاء ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.
فيما يغيب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز خلال مواجهة زد.
وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زد.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما.
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