انتهت في دوري الأبطال - ليفربول (2)-(1) ليل

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وليل في الجولة السابعة من مرحلة الدروي لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول صدارة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 مباريات، ولم تتلق شباكه سوى هدفا وحيدا فيما سجل مهاجموه 13 هدفا.

ويمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

----------

نهاية المباراة بفوز ليفربول 2-1

ق 90+1.. هدف ملغي لداروين نونيز بداعي التسلل.

ق 86.. تبديل خامس لليفربول بنزول أرنولد بدلا من برادلي.

ق 81.. كييزا يمر بطريقة رائعة ويسدد قوية ولكن حارس ليل يتصدى..

ق 75.. تبديل رابع لليفربول بنزول كييزا بدلا من لويس دياز.

ق 68.. جووووول هارفي إليوت يسجل الهدف الثاني لليفربول بعد تسديدة قوية غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بمدافع ليل.

ق 64.. إندو بدلا من سوبوسلاي في ثالث تبديلات ليفربول.

ق 62.. جوووول ليل يسجل التعادل عن طريق الكندي جوناثان ديفيد

ق 60.. بطاقة حمراء من نصيب عيسى ماندي لاعب ليل نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة بعد عرقلة متعمدة للويس دياز لاعب ليفربول.

ق 47.. صلاح ينطلق من الجانب الأيمن ويسدد كرة بجوار القائم الأيمن.

بداية الشوط الثاني.. ليفربول أجرى تبديلين بنزول ماك أليستر وهارفي إليوت بدلا من ريان جرافينبيرخ وكورتيس جونز.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف

ق 45.. محمد صلاح يضيع انفراد أمام المرمى بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب.

ق 34 .. جووووول صلاااااااح يسجل الهدف الأول لليفربول.

ق 21.. تمريرة بينية عن طريق محمد صلاح لاعب ليفربول تجاه زميله لويس دياز المنطلق خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء لم تكن متقنة بالشكل الكافي لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

ق 8 .. تسديدة عن طريق محمد صلاح لاعب ليفربول من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء تصدى لها الحارس لوكاس شيفالير بسهولة.

ق 3 .. عرضية من الجبهة اليمنى لليفربول عن طريق محمد صلاح إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر وسهل للحارس لوكاس شيفالير.

بداية المباراة