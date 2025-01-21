الفوز الأول من 50 يوما.. طلائع الجيش يتجاوز إنبي بهدف في الدوري

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

طلائع الجيش أمام إنبي

حقق طلائع الجيش الفوز على حساب إنبي بهدف نظيف في الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

سجل هدف طلائع الجيش الوحيد محمد فتح الله في الدقيقة 60.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع فيما بقي إنبي في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - سيراميكا كليوباترا إلى ربع النهائي بثنائية في طلائع الجيش كأس مصر - طلائع الجيش يحبط عودة الأولمبي ويتأهل لدور الـ 16 بركلات الترجيح مدرب إنبي: زياد كمال ما زال لاعبا في الزمالك.. والأمور المالية تعطل إنهاء إعارته

وحقق طلائع الجيش الفوز للمرة الأولى في الدوري من يوم 30 نوفمبر حين حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

وخسر طلائع الجيش أمام بتروجت، وحرس الحدود، وسيراميكا كليوباترا، فيما تعادل مع الزمالك 2-2، ليقدم عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق استقالته قبل أن يرفضها مجلس إدارة الفريق ويقرر الإبقاء عليه.

ولم يحقق إنبي هذا الموسم سوى فوز وحيد على حساب الإسماعيلي بهدف، فيما تعادل 4 مباريات وخسر مثلهم.

إنبي طلائع الجيش الدوري
نرشح لكم
لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون وكلوب بروج لضم إبراهيم عادل أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع زد بشأن ضم العش حتى نهاية الموسم مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي الفوز الأول.. مودرن سبورت يحرم الزمالك من صدارة الدوري ويغادر المركز الأخير بحضور أبو ريدة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة
أخر الأخبار
تقرير - أسرع تجديد في التاريخ.. كواليس مفاوضات برشلونة مع أراوخو 7 دقيقة | الدوري الإسباني
الريان يعلن تفاصيل إصابة بنشرقي.. ومدة غيابه 12 دقيقة | الوطن العربي
لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها 46 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون وكلوب بروج لضم إبراهيم عادل 47 دقيقة | الدوري المصري
أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع زد بشأن ضم العش حتى نهاية الموسم ساعة | ميركاتو
بتروجت يضاعف المكافآت بعد الفوز على المصري ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد