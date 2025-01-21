الفوز الأول من 50 يوما.. طلائع الجيش يتجاوز إنبي بهدف في الدوري

حقق طلائع الجيش الفوز على حساب إنبي بهدف نظيف في الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

سجل هدف طلائع الجيش الوحيد محمد فتح الله في الدقيقة 60.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع فيما بقي إنبي في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.

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"الكورة متقشرة على راس فتح الله"👌.. طلائع الجيش يتقدم بالهدف الأول على حساب إنبي⚽ pic.twitter.com/qk9y70Zo2m — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 21, 2025

وحقق طلائع الجيش الفوز للمرة الأولى في الدوري من يوم 30 نوفمبر حين حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

وخسر طلائع الجيش أمام بتروجت، وحرس الحدود، وسيراميكا كليوباترا، فيما تعادل مع الزمالك 2-2، ليقدم عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق استقالته قبل أن يرفضها مجلس إدارة الفريق ويقرر الإبقاء عليه.

ولم يحقق إنبي هذا الموسم سوى فوز وحيد على حساب الإسماعيلي بهدف، فيما تعادل 4 مباريات وخسر مثلهم.