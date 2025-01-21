الانتصار الثالث.. الإسماعيلي يفوز على سموحة بهدف النبريص

حقق الإسماعيلي ثالث انتصاراته في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وفاز الإسماعيلي على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وسجل خالد النبريص هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 68.

الإسماعيلي حقق الانتصار الثالث في الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 12 في المركز الثامن.

فيما توقف رصيد نادي سموحة عند النقطة الثامنة في المركز 15.

جوووول.. خالد النبريص يسجل الهدف الأول للإسماعيلي في شباك سموحة بعد مجهود رائع من نادر فرج 🔥🔥 pic.twitter.com/61IwouUhFa — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 21, 2025

وصف المباراة

بدأ نادي الإسماعيلي المباراة بضغط هجومي على مرمى سموحة بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وأهدر مروان حمدي فرصة تسجيل هدف محقق بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأرسل نادر فرج كرة عرضية بعد انطلاقة رائعة لتصل إلى خالد النبريص الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع ليسدد الفلسطيني مرة أخرى لتسكن الشباك في الدقيقة 68.

وأهدر سموحة فرصة محققة كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق كناريا أبعدها أحمد عادل عبد المنعم بنجاح.

وسدد حسام حسن تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.