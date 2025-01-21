تشكيل برشلونة - تشيزني أساسي أمام بنفيكا.. وليفاندوفسكي ورافينيا في الهجوم
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 21:10
كتب : FilGoal
يقود تشيزني فريق برشلونة ويبدأ أساسيا في حراسة المرمى أمام فريق بنفيكا ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة.
بينما بنفيكا في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني
الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي
الوسط: مارك كاسادو - بيدري - جافي
الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا
ويتأهل أول 8 فرق بشكل رسمي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
بينما تلعب الفرق من التاسع إلى 24 ملحق ليتأهل 8 فرق أخرى.
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