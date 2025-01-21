تشكيل ليفربول - نونيز وصلاح أساسيان.. وأرنولد بديل أمام ليل في دوري الأبطال

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ليل على ملعب أنفيلد في الجولة السابعة من مرحلة الدروي لدوري أبطال أوروبا.

ويبدأ نونيز المباراة أساسيا بعد هدفيه في شباك برينتفورد في الجولة السابقة في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 مباريات، ولم تتلق شباكه سوى هدفا وحيدا فيما سجل مهاجموه 13 هدفا.

أما ليل فيحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - كوانساه - كونور برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

تلقى عروض من فرنسا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية

وعلى مقاعد البدلاء: كيلير - جاروس - إندو - كوناتي - ماك أليستر - كييزا - جاكبو - هارفي إليوت - روبرتسون - ألكسندر أرنولد - جايدين دانس - تايلر مورتون.

وضمن ليفربول التأهل رسميا إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، فيما سيضمن حال فوزه اليوم التأهل رسميا ضمن الثمانية الأوائل.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لتنتظر ثمانية فرق أخرى ستتأهل من المواجهة الإقصائية للفرق من التاسع إلى 24 لاكتمال فرق الدور ثمن النهائي.