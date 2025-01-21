تقرير: تاعرابت يرغب في فسخ تعاقده مع النصر الإماراتي

تقدم المغربي عادل تاعرابت بطلب لإدارة نادي النصر بفسخ عقده مع الفريق.

عادل تاعرابت النادي : النصر النصر

وغاب تاعرابت منذ تتويج النصر بكأس السوبر الإماراتي القطري أمام نادي قطر الجمعة الماضي.

وكشفت صحيفة البيان الإماراتية أن النصر قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب بسبب غيابه عن التدريبات.

وغاب تاعرابت عن مواجهة النصر أمام العين في الجولة 13 من الدوري الإماراتي.

وينتهي تعاقد تاعرابت مع النصر بنهاية الموسم الجاري.

وخاض تاعرابت 11 مباراة في الدوري الإماراتي وساهم في 10 أهداف بتسجيل 7 وصناعة 3 آخرين.

وانضم اللاعب المغربي إلى الفريق الإماراتي عقب رحيله عن بنفيكا البرتغالي في سبتمبر الماضي.

وحل المغربي عادل تاعرابت، بديلا للبرازيلي جاجا، بالاتفاق مع المدرب الألماني ثورستن فينك.

لاعب الوسط المغربي بدأ مسيرته مع لانس الفرنسي ومنه انتقل إلى توتنام الإنجليزي وفاز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن ثم انضم لصفوف كوينز بارك رينجرز وفاز بلقب الدرجة الأولى الإنجليزية في موسم 2010-11 وحصد جائزة أفضل لاعب.

وأعير من كوينز بارك رينجرز إلى فولام الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وانضم تاعرابت لبنفيكا في صفقة انتقال حر في 2015 وأعير لجنوى وعاد للفريق مجددا حتى رحيله.

بقميص بنفيكا خاض 129 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 14 وحقق لقبين.

كما ارتدى قميص المغرب في 30 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف.