كرة طائرة - الكشف عن مواعيد الأهلي والزمالك في ربع نهائي البطولة العربية

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 20:28

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

تنطلق منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية غدا الأربعاء والمقامة في قطر.

ويشارك الأهلي والزمالك في منافسات ربع النهائي ولن يتقابل الفريقان إلا في حالة وصولهما للمباراة النهائية.

وكشف الاتحاد القطري للكرة الطائرة عن مواعيد مباريات ربع النهائي وجاءت كالآتي:

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الأهلي × السلام العماني (12 ظهرا)

الزمالك × الجزيرة الإماراتي (2 عصرا)

السويحلي الليبي × الشرطة القطري (4 مساء)

قطر القطري × السيب العماني (6 مساء)

وحال تأهل الأهلي يواجه الفائز من قطر القطري والسيب العماني.

بينما حال تأهل الزمالك يواجه الفائز من السويحلي الليبي والشرطة القطري.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 25 يناير الجاري.

وتستضيف دولة قطر منافسات البطولة العربية لأندية الطائرة من 16 يناير وحتى 25 يناير الجاري.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو والتي ضمت 14 لاعبا كالآتي:

حسام يوسف - عبد الحليم عبو - محمد رمضان - يوندر جارسيا - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - إسلام عبد السميع - أحمد عزب - أندريا سانتانجيلو - سيف عابد - مصطفى جابر - زياد أسامة - عبد الرحمن السعودي - محمد عثمان.

وضمت قائمة الزمالك تحت قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي 13 لاعبا وجاءت كالآتي:

أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك.

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