بمشاركة شريف.. النصر يعبر الخليج ورونالدو يعتلي صدارة هدافين الدوري السعودي
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 20:02
كتب : FilGoal
شارك محمد شريف في خسارة الخليج أمام النصر بالدوري السعودي.
وفاز النصر على الخليج 3-1 في الجولة 16 من منافسات الدوري السعودي.
وسجل ثلاثية النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 65، و8 من الوقت بدل الضائع، وسلطان الغنام في الدقيقة 82>
في حين سجل هدف الخليج الوحيد اللاعب فورتونيس مع الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء.
وشهدت المباراة مشاركة محمد شريف في الدقيقة 90 من المباراة.
فريق الخليج أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد حالة الطرد التي تعرض لها سعيد آل حمسل مدافع الفريق مع الدقيقة 33 من عمر اللقاء.
رونالدو والغنام يصعدان بالنصر للمركز الثالث مؤقتًا 🥉✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الخليج_النصر | #SSC pic.twitter.com/vjEpjfwSoE— SSC (@ssc_sports) January 21, 2025
واعتلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة الهدافين بعد أن رفع رصيده التهديفي بهذه الثنائية إلى 13 هدفا، متفوقا الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال والذي يمتلك في رصيده 12 هدفا.
النصر ارتقى بصورة مؤقتة إلى المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 32، بفارق نقطة عن القادسية الذي تنتظره مباراة أمام العروبة في الجولة ذاتها، في حين تجمد رصيد الخليج عند النقطة 23.