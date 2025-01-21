بمشاركة شريف.. النصر يعبر الخليج ورونالدو يعتلي صدارة هدافين الدوري السعودي

شارك محمد شريف في خسارة الخليج أمام النصر بالدوري السعودي.

وفاز النصر على الخليج 3-1 في الجولة 16 من منافسات الدوري السعودي.

وسجل ثلاثية النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 65، و8 من الوقت بدل الضائع، وسلطان الغنام في الدقيقة 82>

في حين سجل هدف الخليج الوحيد اللاعب فورتونيس مع الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء.

وشهدت المباراة مشاركة محمد شريف في الدقيقة 90 من المباراة.

فريق الخليج أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد حالة الطرد التي تعرض لها سعيد آل حمسل مدافع الفريق مع الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

واعتلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة الهدافين بعد أن رفع رصيده التهديفي بهذه الثنائية إلى 13 هدفا، متفوقا الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال والذي يمتلك في رصيده 12 هدفا.

النصر ارتقى بصورة مؤقتة إلى المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 32، بفارق نقطة عن القادسية الذي تنتظره مباراة أمام العروبة في الجولة ذاتها، في حين تجمد رصيد الخليج عند النقطة 23.