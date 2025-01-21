تقارير مجرية: غياب جراديشار لمفاوضاته مع فريق بالدوري المصري.. ومصدر من الأهلي يرد

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 19:31

كتب : أحمد الخولي

نيجك جراديشار - فيهرفار المجري

غاب نيجك جراديشار مهاجم فيهرفار المجري عن مباراة فريقه الودية أمام رادوملجي السلوفيني بمعسكر كرواتيا.

وربطت تقارير مجرية مختلفة سبب غياب نيجك جراديشار عن المباراة بسبب مفاوضاته مع فريق مصري.

وأشارت التقارير إلى أن غياب جراديشار بسبب تلقيه عرضا ضخما من أحد أندية الدوري المصري.

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وربطت التقارير اقتراب جراديشار من الانضمام إلى الأهلي المصري.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع نيجك جراديشار مهاجم فيهرفار المجري ومنتخب سلوفينيا".

وأوضح "تم ترشيح جراديشار من فريق الكشافين بالنادي مع أكثر من اسم آخر".

جراديشار هو لاعب سلوفيني يبلغ من العمر 22 عاما يلعب بالدوري المجري منذ فبراير 2024 ويلعب بمركز المهاجم الصريح.

وشارك جراديشار مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل جراديشار المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف.

وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.

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