حوار في الجول – مدير تعاقدات زد يرد على "فرع الأهلي الثاني".. وأمر يحدث لأول مرة في مصر

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 19:24

كتب : حامد وجدي

علي صقر - مدير التعاقدات في نادي زد

"نادي زد هو فرع الأهلي الثاني؟ هذا أمر عادي لأن الأهلي يملك العديد من اللاعبين المميزين ولا يملكون فرصة اللعب بشكل مستمر ونحن ضممنا منه لاعبين أو ثلاثة معارين والبقية انتقال نهائي" هكذا رد علي صقر مدير التعاقدات بنادي زد على اتهام ناديه بكون الفرع الثاني للمارد الأحمر في مصر.

وأكمل مدير التعاقدات في زد حواره عبر برنامج "وان أون وان" عبر FilGoal.com قائلا: "حينما كنا في الدرجة الثانية كنا نستهدف ضم بعض اللاعبين لذا حينما تحدثنا مع الأهلي كانت الأمور سهلة في المفاوضات".

وبسؤاله عن أولوية بيع اللاعبين للأهلي قال: "من يريد التحدث بأي شيء فليتحدث لكننا نحترم كل الأندية وأي لاعب في نادينا متاح للانتقال لأي ناد آخر".

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وكشف علي صقر عن فكرة جديدة دشنها نادي زد في مصر للمرة الأولى وقال: "أنشأنا مدرسة لتعليم الأطفال مواليد 2009 و2010".

وأكمل "أنا على اقتناع تام بأن أهم شيء في لاعب الكرة هي شخصيته فتلك الشخصية تتكون من المنزل والمدرسة ومن ثقافته، لو اللاعب المصري لديه مشكلة في تلقي التعليمات فهذه مشكلة تتعلق باستقبال المعلومات لذا يجب أن يتعلم اللاعب وأن يثق في نفسه وكل ذلك سينعكس عليه في الملعب".

وأضاف "كل شيء في الكرة هو 70 أو 80% منه خارج الملعب، وفي النهاية نريد تأهيل اللاعب ووضعه في مناخ إيجابي لذا سيكون بنسبة 100% اللاعب مردوده إيجابي في الملعب".

كما كشف مدير التعاقدات في زد عن خطة عمل لناديه لجلب الجماهير ليمتلك مشجعين خلال السنوات المقبلة.

وأوضح "هناك خطة تسويقية موضوعة للجمهور، أرى أن النادي خطى خطوات سريعة في وقت قصير جدا ونعمل على إنشاء قاعدة جماهيرية للنادي خلال ثلاث أو أربع سنوات".

وعن حقيقة عروض الأهلي والزمالك لزيكو وعبد الرحمن البانوبي ومحمد إسماعيل ومصطفى العش قال: "زيكو من اللاعبين المميزين لدينا وحصلنا على عروض لضمه من بيراميدز لكن الإدارة رفضت رحيله حتى مع وجود عروض خارجية، لم يكن هناك أي عروض من الأهلي والزمالك للاعب".

وأكمل "أما البانوبي فلم يكن لدينا أي عرض رسمي لضمه واهتمام من الخليج".

وعن محمد إسماعيل قال: "لا يوجد عروض ملموسة رسمية لضمه ولكن الزمالك مهتم به".

وأتم "مصطفى العش؟ لا يوجد لدينا أي عرض رسمي من الأهلي حتى الآن".

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علي صقر زد الأهلي الزمالك
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