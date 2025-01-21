في الجول يكشف أسباب استبعاد وسام أبو علي من مواجهة فاركو.. وخطوة قبل مباراة بيراميدز

شهدت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو استبعاد وسام أبو علي مهاجم الفريق والتي تم إعلانها مساء اليوم الثلاثاء.

ويحل الأهلي ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري في تمام الرابعة من عصر غدا الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن وسام أبو علي قد شعر بآلام في العضلة الخلفية في نهاية المران.

وفضل الجهازين الطبي والفني استبعاد اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة.

ويخضع وسام أبو علي لفحص طبي جديد عقب نهاية مباراة فاركو غدا الأربعاء لتحديد موقفه من مواجهة بيراميدز.

ويقود هجوم الأهلي أمام فاركو كل من الثنائي الشاب سمير محمد وحمزة عبد الكريم.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي أمام فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - حسين الشحات - محمد أفشة - محمد عبد الله.

الهجوم: سمير محمد - حمزة عبد الكريم.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة فاركو يوم الأحد دون راحة بعد الخسارة أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.