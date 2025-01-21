في الجول يكشف أسباب استبعاد وسام أبو علي من مواجهة فاركو.. وخطوة قبل مباراة بيراميدز

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 19:07

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي - الأهلي - أورلاندو

شهدت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو استبعاد وسام أبو علي مهاجم الفريق والتي تم إعلانها مساء اليوم الثلاثاء.

ويحل الأهلي ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري في تمام الرابعة من عصر غدا الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن وسام أبو علي قد شعر بآلام في العضلة الخلفية في نهاية المران.

أخبار متعلقة:
الانتصار الثالث على التوالي.. البنك الأهلي بـ 9 لاعبين يهزم الجونة قائمة الأهلي - غياب وسام وعودة عمر كمال أمام فاركو.. وسمير وعبد الكريم في الهجوم مران الأهلي - تدريب بدني خفيف استعدادا لـ فاركو.. والفريق يسافر إلى الإسكندرية جاب الله: كوكا غاب من مران الأهلي بسبب إصابة في السمانة

وفضل الجهازين الطبي والفني استبعاد اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة.

ويخضع وسام أبو علي لفحص طبي جديد عقب نهاية مباراة فاركو غدا الأربعاء لتحديد موقفه من مواجهة بيراميدز.

ويقود هجوم الأهلي أمام فاركو كل من الثنائي الشاب سمير محمد وحمزة عبد الكريم.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي أمام فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - عمر الساعي - حسين الشحات - محمد أفشة - محمد عبد الله.

الهجوم: سمير محمد - حمزة عبد الكريم.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة فاركو يوم الأحد دون راحة بعد الخسارة أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي فاركو وسام أبو علي قائمة الأهلي
نرشح لكم
لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون وكلوب بروج لضم إبراهيم عادل أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع زد بشأن ضم العش حتى نهاية الموسم مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي الفوز الأول.. مودرن سبورت يحرم الزمالك من صدارة الدوري ويغادر المركز الأخير بحضور أبو ريدة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة
أخر الأخبار
تقرير - أسرع تجديد في التاريخ.. كواليس مفاوضات برشلونة مع أراوخو 3 دقيقة | الدوري الإسباني
الريان يعلن تفاصيل إصابة بنشرقي.. ومدة غيابه 7 دقيقة | الوطن العربي
لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها 42 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون وكلوب بروج لضم إبراهيم عادل 43 دقيقة | الدوري المصري
أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب 57 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع زد بشأن ضم العش حتى نهاية الموسم ساعة | ميركاتو
بتروجت يضاعف المكافآت بعد الفوز على المصري ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد