أرتيتا: عودة ثنائي أرسنال المصاب أمام دينامو زغرب.. وموقف ساليبا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، عودة الثنائي ريكاردو كالافيوري وإيثان نوانيري للمشاركة مع الفريق أمام دينامو زغرب.

ويستضيف أرسنال منافسه دينامو زغرب مساء الأربعاء في الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ""أخبار جيدة جدا عن عودة الثنائي كالافيوري ونوانيري، افتقدنا الثنائي لعدة أسابيع، لقد عادا للتدريبات، وسيكونان متاحان لمباراة الغد".

وعن إصابة ويليام ساليبا، رد أرتيتا: "ساليبا يتطور بشكل جيد للعودة من الإصابة ولكن مشاركته في مباراة الغد ضد دينامو زغرب ستكون مبكرة للغاية".

وتعادل أرسنال في مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا 2-2، قبل خوض جولة دوري الأبطال.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، وهو عدد النقاط الذي يتساوى فيه الفرق من المركز الثالث حتى الثامن.

وتتأهل الفرق من المركز الأول إلى الثامن لدور الـ16 مباشرة، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مواجهة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الثمانية الباقين في دور الـ16.

ويحتل دينامو زغرب المركز الـ24 برصيد 8 نقاط، ويسعى لخوض معركة التأهل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال.

ويخرج أرسنال في الجولة الأخيرة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لملاقاة جيرونا الإسباني.