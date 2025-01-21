انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) سموحة.. إنبي (0)-(1) طلائع الجيش.. صافرة النهاية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي الإسماعيلي وسموحة، وطلائع الجيش ضد إنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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الإسماعيلي × سموحة

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نهاية المباراة

ق68 خالد النبريص يسجل الهدف الأول للنادي الإسماعيلي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 تصدي رائع من الهاني سليمان حارس سموحة يمنع هدف محقق للدراويش

ق18 مروان حمدي يهدر فرصة محققة للتسجيل بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء

ق7 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح سموحة عن طريق هشام حافظ شتتها الدفاع بنجاح.

انطلاق المباراة

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إنبي × طلائع الجيش

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نهاية المباراة

ق60 جوووول محمد فتح الله يفتتح التسجيل لطلائع الجيش

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نهاية الشوط الأول

ق38 تسديدة صاروخية من يسري وحيد ترتطم بالقائم الأيمن لنادي إنبي

ق11 ركلة ركنية لصالح إنبي من الجهة اليمني نفذها أحمد نادر حواش بكرة عرضية شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

انطلاق المباراة