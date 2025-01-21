انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(0) سموحة.. إنبي (0)-(1) طلائع الجيش.. صافرة النهاية

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

مباراة الإسماعيلي وسموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي الإسماعيلي وسموحة، وطلائع الجيش ضد إنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ــــــــــــــــــــــــــ

الإسماعيلي × سموحة

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء 21 يناير - الدوري المصري.. ودوري أبطال أوروبا خبر في الجول – الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية مؤتمر سلوت: تصدرنا دوري الأبطال لا يعني أننا الأفضل.. وكييزا لا يشارك كأساسي بسبب صلاح تقرير: نادي مصري يريد التعاقد مع ثاني هدافين الدوري المجري

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق68 خالد النبريص يسجل الهدف الأول للنادي الإسماعيلي

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 تصدي رائع من الهاني سليمان حارس سموحة يمنع هدف محقق للدراويش

ق18 مروان حمدي يهدر فرصة محققة للتسجيل بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء

ق7 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح سموحة عن طريق هشام حافظ شتتها الدفاع بنجاح.

انطلاق المباراة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إنبي × طلائع الجيش

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق60 جوووول محمد فتح الله يفتتح التسجيل لطلائع الجيش

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق38 تسديدة صاروخية من يسري وحيد ترتطم بالقائم الأيمن لنادي إنبي

ق11 ركلة ركنية لصالح إنبي من الجهة اليمني نفذها أحمد نادر حواش بكرة عرضية شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

انطلاق المباراة

الإسماعيلي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب بتروجت يضاعف المكافآت بعد الفوز على المصري مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي الفوز الأول.. مودرن سبورت يحرم الزمالك من صدارة الدوري ويغادر المركز الأخير وفاة لاعب ساحة النصر بالإسكندرية بعد تعرضه لأزمة قلبية بحضور أبو ريدة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة
أخر الأخبار
تقرير - أسرع تجديد في التاريخ.. كواليس مفاوضات برشلونة مع أراوخو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
الريان يعلن تفاصيل إصابة بنشرقي.. ومدة غيابه 7 دقيقة | الوطن العربي
لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها 42 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون وكلوب بروج لضم إبراهيم عادل 43 دقيقة | الدوري المصري
أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب 57 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع زد بشأن ضم العش حتى نهاية الموسم ساعة | ميركاتو
بتروجت يضاعف المكافآت بعد الفوز على المصري ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد