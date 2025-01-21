التشكيل - ثلاثي هجومي يقود الإسماعيلي أمام سموحة.. وحسام حسن أساسي
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 18:38
كتب : FilGoal
يعتمد حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي على ثلاثي هجومي خلال مواجهة سموحة.
ويلعب الإسماعيلي أمام سموحة بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.
وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة كالتالي:
الحارس: أحمد عادل عبد المنعم
الدفاع: محمد عمار– محمد نصر – عماد حمدي – عبد الكريم مصطفى
الوسط: عبد الرحمن الدح – محمد عبد السميع – محمد بيومي
الهجوم: إريك تراوري – مروان حمدي – خالد النبريصي.
فيما يقود حسام حسن تشكيل سموحة خلال مواجهة الإسماعيلي.
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع: بركات حجاج – محمد ربيعة – هشام حافظ - عبد الرحمن عامر
خط الوسط: محمد متولي (كناريا) – محمود صابر – إسلام جابر
خط الهجوم: عبد الكبير الوادي – حسام حسن – صامويل أمادي.
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