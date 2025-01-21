التشكيل - ثلاثي هجومي يقود الإسماعيلي أمام سموحة.. وحسام حسن أساسي

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 18:38

كتب : FilGoal

إريك تراوري - الإسماعيلي - خالد النبريص

يعتمد حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي على ثلاثي هجومي خلال مواجهة سموحة.

ويلعب الإسماعيلي أمام سموحة بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة كالتالي:

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الحارس: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد عمار– محمد نصر – عماد حمدي – عبد الكريم مصطفى

الوسط: عبد الرحمن الدح – محمد عبد السميع – محمد بيومي

الهجوم: إريك تراوري – مروان حمدي – خالد النبريصي.

فيما يقود حسام حسن تشكيل سموحة خلال مواجهة الإسماعيلي.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: بركات حجاج – محمد ربيعة – هشام حافظ - عبد الرحمن عامر

خط الوسط: محمد متولي (كناريا) – محمود صابر – إسلام جابر

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي – حسام حسن – صامويل أمادي.

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