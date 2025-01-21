بالنيران الصديقة.. غزل المحلة يخسر على ملعبه من حرس الحدود ويتلقى الهزيمة الخامسة

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد حرس الحدود

تلقى نادي غزل المحلة الهزيمة الخامسة خلال منافسات الموسم من مسابقة الدوري.

وفاز حرس الحدود على غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

وسجل عمرو الجزار مدافع المحلة هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه.

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الفوز رفع رصيد حسر الحدود إلى النقطة التاسعة في المركز 11.

فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري.

غزل المحلة خسر للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم، فيما حقق حرس الحدود الانتصار الثاني.

جوووووووول في وقت قاتل بالنيران الصديقة 🔥🔥 حرس الحدود يسجل الهدف الأول في شباك غزل المحلة ⚽️pic.twitter.com/6HIoQcRfmx — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 21, 2025

وصف المباراة

بدأ غزل المحلة المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسيجل الهدف الأول مبكرا.

ومرر أحمد ياسين كرة عرضية إلى حمدي زكي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

وشهدت الدقيقة 75 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح حرس الحدود من ركلة حرة على رأس عبد الحكيم ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى.

ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح حرس الحدود عن طريق الدغيمي حاول عمرو الجزار تشتيت الكرة لتسكن الشباك في الدقيقة 86.

غزل المحلة حرس الحدود
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