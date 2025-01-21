الانتصار الثالث على التوالي.. البنك الأهلي بـ 9 لاعبين يهزم الجونة

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

ياو أنور - البنك الأهلي - المصري

حقق البنك الأهلي انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري المصري بالتغلب على الجونة.

وتغلب البنك الأهلي خارج ملعبه على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد وحول تأخره بهدف لفوز ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وشهد اللقاء لعب البنك الأهلي بـ 9 لاعبين بعد التعرض لحالتي طرد في 3 دقائق.

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وكان الجونة قد تقدم في الدقيقة 12 عن طريق أحمد مجدي ليفتتح التسجيل من ركلة جزاء بعد عرقلة فيفور أكيم.

وتعادل البنك الأهلي في الدقيقة 35 عن طريق أسامة فيصل من ركلة جزاء بعد عرقلة محمد إبراهيم.

وفي الشوط الثاني نجح ياو أنور في تسجيل ثاني أهداف البنك الأهلي في الدقيقة 59 بعد عرضية من محمد إبراهيم.

وبعد 10 دقائق من تسجيل هدف التقدم، أشهر نادر قمر الدولة البطاقة الحمراء لياو أنور بعد تدخل تقنية الفيديو.

وعقب ثلاث دقائق فقط وفي الدقيقة 72 تعرض البنك الأهلي لبطاقة حمراء جديدة بعد حصول داو سيريل على بطاقة صفراء ثانية.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عقب خوض تسع جولات.

بينما يتأزم موقف الجونة أكثر بالخسارة الرابعة على التوالي وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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